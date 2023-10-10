تعرف على موعد مباراة إسبانيا واسكتلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة لحساب الجولة السابعة من مباريات المجموعة الأولى في تصفيات يورو 2024 تجمع بين إسبانيا المضيفة واسكتلندا التي تحل ضيفًا على "لا روخا".

اسكتلندا تتصدر المجموعة برصيد 15 نقطة بينما تسعى إسبانيا للصدارة وهي التي تحتل الوصافة في المجموعة برصيد 9 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إسبانيا واسكتلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما هو موعد مباراة إسبانيا واسكتلندا في تصفيات يورو 2024 ؟

تقام مباراة إسبانيا واسكتلندا في تصفيات يورو 2024 يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 على ملعب "لا كارتوخا".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة إسبانيا واسكتلندا في تصفيات يورو 2024 ؟

تذاع مباراة مصر وزامبيا الودية عبر قناة بي إن سبورتس، وتحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إسبانيا - اسكتلندا الخميس 12 أكتوبر 2023

21:45 مصر والسعودية BEIN SPORTS HD 1 لا كارتوخا

التشكيل المتوقع لإسبانيا

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس دي لا فوينتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أوناي سيمون

أليخاندرو بالدي - باو توريس - أيمريك لابورت - داني كارباخال

رودري - فابيان رويز - جافي

فيران توريس - لامين يامال - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لاسكتلندا

من المتوقع أن يدخل المدرب ستيف كلارك المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 5-4-1

أنجوس جان

أندرو روبرتسون - كيران تيرني - ريان بورتيوس - جاك هيندري - أرون هيكي

كونور ماكجريجور - بيلي جيلمور - سكوت ماكتوميناي - جون ماكجين

تشي أدامز