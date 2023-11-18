تعرف على موعد مباراة أوكرانيا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأتزوري..

مباراة قوية تجمع كلًا من أوكرانيا وإيطاليا لحساب الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2024، حيث توجد حسابات معقدة عديدة بين المنتخبين في هذه المجموعة.

إنجلترا ضمنت صدارة هذه المجموعة بوصولها للنقطة رقم 19 تاركة كلًا من أوكرانيا وإيطاليا خلفها بنفس الرصيد، 13 نقطة، لكن بفارق الأهداف لصالح الأتزوري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أوكرانيا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة أوكرانيا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة أوكرانيا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 هو يوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 على ملعب باي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة أوكرانيا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة أوكرانيا وإيطاليا على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق أوكرانيا - إيطاليا الإثنين 20 نوفمبر 2023

21:45 مصر

22:45 السعودية beIN Sports HD 1 باي أرينا عصام الشوالي

التشكيل المتوقع لإيطاليا

من المتوقع أن يدخل المدرب لوشيانو سباليتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

فيديريكو دي ماركو - فرانشيسكو أتشيربي - فيديريكو جاتي - ماتيو دارميان

نيكولو باريلا - جورجينيو - جياكومو بونافينتورا

دومينيكو بيراردي - جياكومو راسبادوري - فيديريكو كييزا