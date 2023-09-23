تعرف على موعد مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة

لقد ارتفع مستوى متابعة مباريات الدوري الأمريكي بشكل عام، وإنتر ميامي بشكل خاص، منذ انضمام الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي إلى صفوف الأخير.

لكن إصابة ميسي التي حدثت في آخر مبارياته مع الفريق الأمريكي قد تقلل المشاهدة بعض الشيء، إلا أنها ستكون أعلى من أي وقت مضى لمجرد ارتباط اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمشاركة مع إنتر ميامي في أي سياق.

وقد أعلن المدرب تاتا مارتينو موقف ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة أورلاندو سيتي، بعد أن أكد أن ميسي لن يشارك في المباراة بسبب الإصابة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي؟

موعد موعد مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي هو يوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 على ملعب إكسبلوريا معقل أورلاندو سيتي.

وتتطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 02:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي؟

تذاع مباريات الدوري الأمريكي بشكل عام على تطبيق APPLE TV، ومباريات إنتر ميامي على وجه الخصوص تتمتع بتغطية خاصة عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.