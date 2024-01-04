موعد مباراة أراندينا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أراندينا وريال مدريد في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستهل ريال مدريد مشواره في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 بمواجهة خارج الديار ضد خصم مغمور هو نادي أراندينا.

ويتطلع ريال مدريد إلى الفوز بسهولة وتحقيق التأهل إلى دور الـ 16 لمواصلة حملة الحفاظ على لقب كأس ملك إسبانيا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أراندينا وريال مدريد في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة أراندينا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 ؟

تقام مباراة أراندينا وريال مدريد في كاس ملك إسبانيا يوم السبت 6 يناير 2024 على ملعب "إل مونتسيليو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أراندينا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أراندينا - ريال مدريد السبت 6 يناير 2024

22:30 مصر، 23:30 السعودية SSC HD1 إل مونتسيليو

تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل الآتي:-

التشكيل: 4-3-3

كيبا أريزابالاجا

فران جارسيا - ألفارو كاريو - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز

داني سيبايوس - لوكا مودريتش - نيكو باز

أردا جولر - براهيم دياز - خوسيلو