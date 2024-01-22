موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على أتلتيك بيلباو، في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023-2024، على ملعب سان ماميس.

الفريق الكتالوني، استهل مشواره في البطولة بفوز على بارباسترو بثلاثة أهداف لهدفين، ثم فاز على أونيونيستا سالامنكا بثلاثة أهداف لهدف في دور الـ 16، ويطمح لمواصلة الانتصارات ومصالحة جماهيره، من أجل الاقتراب من تحقيق لقب يضاف إلى خزائنه هذا الموسم.

أما أتلتيك بيلباو، يتسلح بعامل الأرض والجمهور، وسيعمل على تحقيق مفاجأة ويقصى الفريق الكتالوني من المسابقة، ويصل إلى نصف النهائي، في رحلة البحث عن اللقب الغالي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للبلوجرانا..

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

ما موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟

تقام مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023-2024 يوم الأربعاء 24 يناير 2024 على ملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023-2024 ؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق أتلتيك بيلباو - برشلونة الأربعاء 24 يناير 2024

21:30 السعودية، 20:30 مصر SSC سان ماميس عيسى الحربين

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - رونالد أراوخو - جول كوندي

بيدري - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان

جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس