تعرف على موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "الإمارات" مباراة هامة وقوية تجمع بين آرسنال ونيوكاسل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

يسعى آرسنال لمواصلة الفوز والضغط على كل من ليفربول ومانشستر سيتي ووضع كلمته في صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

بينما يطمح نيوكاسل الذي بات من الأسماء القوية للغاية في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية للفوز وتعقيد المهمة على آرسنال..

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، هو السبت 24 فبراير 2024، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة آرسنال ونيوكاسل على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب آرسنال - نيوكاسل السبت 24 فبراير 2024

23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS HD 1 الإمارات

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3