موعد مباراة آرسنال وبودوجليمت في الدوري الأوروبي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة آرسنال ضد بودوجليمت في الجولة الثالثة من دور مجموعات الدوري الأوروبي 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يسعى آرسنال للانقضاض على صدارة مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي حين يستضيف بودوجليمت النرويجي لحساب الجولة الثالثة في المسابقة.

ولعب آرسنال مباراة واحدة في مشواره بمسابقة الدوري الأوروبي نجح فيها في الفوز خارج الديار على إف سي زيوريخ بهدفين لهدف ليحتل المركز الثاني في المجموعة التي تضم إلى جواره وبودوجليمت كلًا من بي إس في أيندهوفن الهولندي وزيوريخ السويسري.

بودوجليمت متصدر المجموعة بأربع نقاط في مفاجأة يأمل آرسنال أن ينهيها سريعًا إذ تشير التوقعات إلى تأهل آرسنال وأيندهوفن بسهولة عن هذه المجموعة.

الفريق النرويجي الذي يحتل المركز الثاني في دوري بلاده حقق الفوز على زيوريخ السويسري بهدفين مقابل هدف أيضًا وهي ذات النتيجة التي حققها آرسنال ضد الفريق السويسري، وذلك بعد أن أحدث المفاجأة وتعادل مع أيندهوفن في هولندا بالذات بهدف لمثله.

وستكون المباراة فرصة بالنسبة لأرتيتا لإراحة عدد من النجوم الأساسيين وإدخال بعض العناصر الجديدة إلى التشكيلة للحلول محل بعض الإصابات التي ضربت الجانرز في الآونة الأخيرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة آرسنال وبودوجليمت في الدوري الأوروبي 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة آرسنال وبودوجليمت؟

موعد مباراة آرسنال وبودوجليمت في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي هو يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبودوجليمت؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة آرسنال وبودوجليمت عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب آرسنال - بودوجليمت الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إمارات

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

مات تيرنر

تاكيهيرو تومياسو – بن وايت - روب هولدينج – كيران تييرني.

ألبيرت لوكونجا – فابيو فييرا – جرانيت تشاكا.

ماركينيوس – نكيتياه – نيلسون.