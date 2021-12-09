موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2022 والقنوات الناقلة

بعد أن تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس، وودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، يحل برشلونة الجريح ضيفًا على أوساسونا يوم الأحد 12 ديسمبر 2021، لحساب الجولة 17 من منافسات موسم 2021-22 من بطولة الدوري الإسباني.

ومع تولي تشافي هيرنانديز مسؤولية القيادة الفنية في برشلونة في نوفمبر الماضي، تمكن النادي الكتالوني من تحقيق فوزين متتاليين في الدوري الإسباني، على حساب إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدف نظيف، ثم على فياريال بنتيجة 3-1، قبل أن يسقط أمام ريال بيتيس بهدف دون رد.

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز في ست مباريات وخمس تعادلات، مقابل أربع هزائم.

أما أوساسونا، فيدخل مواجهة برشلونة وعينه على حصد النقاط الثلاث، خاصة أنه لم يحقق أي فوز منذ الانتصار على فياريال في الجولة التاسعة.

ويحتل أوساسونا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، وذلك بعد أن فاز في خمس مباريات وخسر مثلها وتعادل في ست مناسبات.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021/2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير سنستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة برشلونة وأوساسونا؟

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا هو يوم الأحد 12 ديسمبر 2021، وتقام على ملعب "إل سادار".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا سيتم إذاعة المباراة على القناة المخصصة لمباريات الليجا وهي beIN Sports HD 3.

ويمكن متابعة مباراة برشلونة وأوساسونا على هذه القناة، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أوساسونا - برشلونة الأحد 12 ديسمبر 2021،



17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

التشكيل| 4-3-3

أندريه تير شتيجن

سيرجينيو ديست – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – رونالد أراوخو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - نيكو جونزاليس

جافي - ممفيس ديباي - عبد الصمد الزلزولي

Today and always, força Barça! pic.twitter.com/t7jJwfTq6j — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2021

تشكيل أوساسونا المتوقع:

التشكيل| 5-3-2

سيرجيو هيريرا

ناتشو فيدال - أوناي جارسيا - دافيد جارسيا - خوان كروز - مانو سانشيز

دراكو براشاناك - لوكاس تورو - جون مونكايولا

تشيمي أفيلا - أنتي بوديمير