موعد مباراة أنجولا ومصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحل منتخب مصر، ضيفًا على منتخب أنجولا، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وسيعمل المنتخب المصري، تحت قيادة المدرب كيروش على تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

على الجانب الآخر، المنتخب الأنجولي صاحب الأرض، سيعمل على تحسين مركزه في المجموعة التي يتذيلها بثلاث نقاط فقط، وسيحارب على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفراعنة.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا موعد مباراة أنجولا ومصر في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة أنجولا ومصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

موعد مباراة أنجولا ومصر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022، هو الجمعة 12 نوفمبر 2021، على ملعب 11 نوفمبر.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أنجولا ومصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.

كما يمكنك متابعة مباراة أنجولا ومصر عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أنجولا - مصر الجمعة 12 نوفمبر 2021،



21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORTS 11 نوفمبر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلوس كيروش على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

أحمد فتوح - أيمن أشرف- أحمد حجازي - أكرم توفيق

عمرو السولية - حمدي فتحي- محمد النني

مصطفى محمد - محمد شريف - محمد صلاح