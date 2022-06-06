موعد مباراة إنجلترا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنجلترا وألمانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يفتح ستاد أليانز أرينا أبوابه لمباراة قوية تجمع بين إنجلترا وألمانيا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

أوقعت قرعة دوري أمم أوروبا المنتخبين في مجموعة الموت الثالثة في المستوى الأول، بجانب بطل يورو 2020 منتخب إيطاليا ومنتخب المجر.

خسر المنتخب الإنجليزي من المنتخب المجري في الجولة الأولى بهدفٍ دون رد، ليقبع في قاع المجموعة خلف إيطاليا وألمانيا بعد تعادلهما في نفس الجولة.

دوري أمم أوروبا 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة إنجلترا وألمانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة إنجلترا وألمانيا؟

موعد مباراة إنجلترا وألمانيا هو يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وألمانيا؟

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ألمانيا - إنجلترا الثلاثاء 7 يونيو 2022،



20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA TV أليانز أرينا

التشكيل المتوقع لألمانيا

لم يتم إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وإنما يتم عرض البطولة عبر تطبيق UEFA TV كما يمكن مشاهدته أيضًا عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

التشكيل| 4-3-3

مانويل نوير

دافيد راوم - أنطونيو روديجر - نيكو شلوتربيك - جوناس هوفمان

جمال موسيالا - يوشوا كيميش - إلكاي جوندوان

سيرج جنابري - توماس مولر - كاي هافيرتس

التشكيل المتوقع لإنجلترا

"It's down to us how we bounce back." 💪



John Stones on how the #ThreeLions are approaching tomorrow night's game against Germany... pic.twitter.com/ICsJWNTFVi — England (@England) June 6, 2022

التشكيل | 3-4-3

جوردان بيكفورد

هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر

بوكايو ساكا - ديكلان رايس - كالفين فيليبس - ريس جيمس

جاك جريليش - هاري كين - رحيم ستيرلينج

تيمو فيرنر