موعد مباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو، مباراة إنتر وليفربول، في ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ليفربول تمكن من الفوز بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعد أن جمع 18 نقطة من الفوز في ست مباراة.

أما إنتر، فقد احتل وصافة المجموعة الرابع برصيد 10 نقاط، متخلفًا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الذي نجح في خطف صدارة المجموعة، وتأهل "النيراتزوري" بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل، وتعرض لهزيمتين.

وسبق وأن تواجه ليفربول وإنتر في أربع مواجهات جميعا في دوري أبطال أوروبا، لكن آخرها يعود إلى عام 2008.

ويملك ليفربول أفضلية كاملة في مواجهاته السابقة ضد إنتر، حيث حقق "الريدز" الفوز في ثلاث مباريات، مقابل فوز وحيد لفريق "الأفاعي".

آخرها مواجهة بين ليفربول وإنتر كانت أيضًا في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، لكن في موسم 2007-08، وحينها فاز "الريدز" بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد الانتصار بنتيجة 2-0 في ملعب "أنفيلد" ثم بهدف دون رد في إيطاليا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة إنتر وليفربول، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة إنتر ضد ليفربول؟

موعد مباراة إنتر ضد ليفربول هو يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ضد ليفربول؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة إنتر وليفربول على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنتر - ليفربول الأربعاء 16 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 جوزيبي مياتزا



التشكيل المتوقع لإنتر

من المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على التشكيل الآتي..

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني

دينزل دومفريس - أرتورو فيدال - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهان أوغلو - إيفان بيريشيتش

لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

⚽ | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH



Per il mese di gennaio vince... 🥇@23_Frog vs Empoli pic.twitter.com/uiik7Sf0FP — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) February 14, 2022

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو

محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني