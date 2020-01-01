موعد مباراة الوداد ضد النجم الساحلي، القنوات الناقة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الوداد الرياضي المغربي ضد النجم الساحلي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أبانوب صفوت

يفتتح ملعب محمد الخامس أبوابه لاستضافة المباراة القوية والمنتظرة التي ستجمع بين الوداد الرياضي والنجم الساحلي في ذهاب دور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت المقبل 29 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 5 رجب 1441 هجريًا.

احتل الوداد الرياضي المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وذلك خلف صن داونز بفارق 5 نقاط كاملة عن الصدارة، ولكن الفريق تسلح بصفقات جديدة وأضافها للقائمة الأفريقية من أجل أن يكون أكثر استعدادًا للأدوار الإقصائية.

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في المقابل ظهر النجم الساحلي بصورة طيبة للغاية في دور المجموعات، وتصدر المجموعة الثانية متفوقًا على العملاق القاهري النادي الأهلي، ويسعى لاستكمال أداءه القوي في المراحل المقبلة من البطولة للمنافسة على الأميرة الغائبة عن دولاب بطولات الفريق منذ فترة طويلة.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الوداد الرياضي والنجم الساحلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جاريدو: أشعر بخيبة أمل بعد رحيلي عن النجم الساحلي

موعد مباراة الوداد ضد النجم الساحلي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الوداد الرياضي - النجم الساحلي مركب محمد الخامس السبت 29 فبراير 2020 ميلادياً،

5 رجب 1441 هجرياً،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للوداد الرياضي

يستمر غياب أشرف داري، محمد ناهيري وصلاح الدين سعيدي عن الود اد الرياضي للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد البطل المغربي لأي لاعب للإصابة.

من المتوقع أن يعتمد خوان كارلوس جاريدو على طريقة 4/2/3/1 بتواجد أحمد رضا في حراسة المرمى، كومارا ورحيلي في قلب الدفاع، النقاش وجبران في خط الوسط، وليد الكارتي صانع ألعاب وأمامه المهاجم مادوندو.

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد رضا

يحيى عطية الله - شيخ إبراهيم كومارا - عادل رحيلي - عبد اللطيف نصير

يحيى جبران - إبراهيم النقاش

بديع أووك - وليد الكارتي - كازادي كاسينجو

جويل مادوندو

الغيابات والتشكيل المتوقع للنجم الساحلي

سيفتقد فريق النجم الساحلي للثنائي أمير عمراني والحارس وليد كريدان للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد الفريق لأي لاعب في المواجهة المرتقبة ضد الوداد.

من المنتظر أن يعتمد المدرب قيس الزواغي على طريقة 3/5/2 بتواجد المثلوثي في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي كشريدة، بن عزيزة وسلامي وفي الوسط المساكني، محمد أمين بن عمر ومرتضى بن وناس وفي المقدمة الثنائي كوليبالي وجونزاليس

التشكيل | 3-5- 2