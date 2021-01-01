موعد مباراة الوحدات والسد الإياب في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الوحدات أمام السد القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا بملعب الأمير فيصل بن فهد، والقنوات الناقلة

يلتقي الوحدات مع نظيره السد في مباراة هامة بملعب الأمير فيصل بن فهد للرياض تقام لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

النادي القطري منذ أيام قليلة تمكن من إلحاق الهزيمة بنظيره الأردني بثلاثية لهدف، ويسعى لتكرار النتيجة في سبيل مواصلة السعيّ للتأهل إلى ثمن النهائي.

السد يأتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن فولاد والنصر صاحبي المقدمة، فيما يتذيل الوحدات ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الوحدات والسد والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الوحدات والسد؟

موعد مباراة الوحدات والسد هو يوم الجمعة الموافق 23 أبريل 2021، الموافق 11 رمضان 1442 هجريًا، بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت قطر والأردن، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدات والسد؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدات - السد الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

21:00 قطر والأردن، 22:00 الإمارات GSA الأمير فيصل بن فهد

التشكيل المتوقع للوحدات

من المتوقع أن يبدأ المدرب عبد الله أبو زمع بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

أحمد عبد الستار

أحمد هيكل - يزن أبو العرب - طارق خطاب - عبد الله نصيب

فادي عوض

أحمد زريق - خالد عصام - أحمد سمير - إبراهيم الجوابرة

عبد العزيز ندياي

التشكيل المتوقع للسد

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على التشكيل الآتي:

📸 | Al-Sadd conclude preparations for the upcoming AFC Champions League Matchday 4 clash against Al-Wehdat #AlSadd #ACL2021 pic.twitter.com/Nsbu2vXcKx — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 22, 2021