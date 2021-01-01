موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال أمام شباب أهلي دبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا بملعب الأمير فيصل بن فهد، والقنوات الناقلة..

يواصل الهلال مشواره القاري، وهذه المرة بمواجهة صعبة ستجمع بينه وبين شباب أهلي دبي، وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض تأتي بعد أيام قليلة من تعادل الموج الأزرق مع أجريك الأوزبكي بهدفين لمثلهما.

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شباب الأهلي هو الآخر عجز عن الفوز في المباراة الأولى بعدما تعادل سلبيًا مع استقلول الإيراني، ليصبح الجميع في هذه المجموعة لديه من النقاط 3 نقاط فقط.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الهلال القادمة ضد شباب الأهلي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي؟

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي هو الأحد الموافق 18 أبريل 2021، الموافق 6 رمضان 1442، بملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.