موعد مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد شاهر خودرو الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ملعب الجنوب بقطر لاستقبال مباراة الهلال أمام نظيره شاهر خودرو الإيراني، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وفقد شاهر خودرو فرصة التأهل إلى الدور الثاني بعد هزيمته في مباراتين متتاليتين من شباب الأهلي بهدف نظيف، ليكون في المرتبة الأخيرة من جدول المجموعة بدون رصيد من النقاط.

بينما الهلال يسعى لتأكيد تأهله إلى دور الـ16 من خلال ثلاث نقاط ستضمن له على الأرجح صدارة المجموعة والابتعاد عن الحسابات تمامًا.

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النادي السعودي يعيش حالة مميزة للغاية رفقة المدرب رازفان لوتشيسكو تبلورت في تحقيق لقب الدوري السعودي، ويرد الموج الأزرق الاستمرار بطلًا لآسيا والحفاظ على لقبه من خلال هذه النسخة الاستثنائية.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال وشاهر خودرو وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الهلال وشاهر خودرو؟

تقام مباراة الهلال وشاهر خودرو الإيراني مساء يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2020، الموافق 3 صفر 1442 هجريًا، على ملعب الجنوب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية وقطر، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشاهر خودرو؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة شاهر خودرو - الهلال الجنوب السبت 20 سبتمبر 2020،

3 صفر 1442

18:00 السعودية وقطر، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7

الدوري والكأس

ما هو التشكيل المتوقع للهلال؟

يُعاني الهلال من إصابة 11 لاعبًا بفيروس كورونا من بينهم ثلاثة حراس المرمى؛ نواف الغامدي وعبد الله الجدعاني ومحمد الواكد، محمد البريك وياسر الشهراني وسلمان الفرج ونواف العابد وحمد العبدان وصالح الشهري وعبد الله الحافظ

ومن المتوقع أن يعتمد لوتشيسكو على تشكيلته المعتادة، بالمعيوف في حراسة المرمى وثنائي في قلب الدفاع هما جحفلي وسون مع منتصف ملعب بقيادة كنو والدوسري وفي الأمام القاطرة البشرية بافيتمبي جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

علي آل بليهي - محمد جحفلي - جانج هيون سو - أمير كردي

ناصر الدوسري - محمد كنو

أندري كاريلو - سيباستيان جيوفينكو - سالم الدوسري

بافيتمبي جوميس

ما هو التشكيل المتوقع لشاهر خودرو؟

لا يُعاني شاهر خودرو من أي غيابات، وسيكون الفريق كامل العدد أمام الهلال.

نهاية المباراة |

هدف البديل بيدرو كوندي 🇪🇸 يمنح @Shabab_AlAhliFC 🇦🇪 فوزًا هامًا ويضعه على دائرة المنافسة للتأهل إلى ثمن نهائي #دوري_أبطال_آسيا. 🟢🔴



تقرير المباراة: https://t.co/SW4eNHC4v9 pic.twitter.com/E34XpDYrD3 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 17, 2020

من المتوقع أن يعتمد النادي الإيراني على طريقته المعتادة 4-1-4-1 بجواد في حراسة المرمى وحسن جعفري في خط الدفاع، وفي منتصف الملعب علي طاهران وفي الأمام مهاجم صريح محمد خلعتبري.

التشكيل | 4-1-4-1

محمد جواد كيا

محمد علي فارامارزي - علي نعمتي - فرشاد فراج - حسن جعفري

علي طاهران

روح الله سيف الله - أمين قاسمنجاد - أكبر صادقي - حسن محربان

محمد رضا خلعتبري