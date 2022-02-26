يستضيف ملعب مرسول بارك مباراة قوية بين الهلال والنصر في الجولة 23 من الدوري السعودي 2021-2022.

ستكون هذه النسخة الرابعة من ديربي الرياض هذا الموسم، وكانت الأولى في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وفاز بها الهلال.

مباراة الهلال والنصر الثانية هذا الموسم جمعت بينهما في ذهاب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وفاز بها العالمي بهدفين نظيفين، أما اللقاء الأخير فكان في ربع نهائي كأس الملك، وجاء لصالح الزعيم.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 بـ44 نقطة، أما الهلال فيقع في المركز الرابع بـ37 نقطة، لكنه متأخر بثلاث مباريات.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر؟

موعد مباراة الهلال والنصر في الجولة 23 من الدوري السعودي هو يوم الخميس 3 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والنصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.