موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستغل الهلال فترة التوقف في الدوري السعودية بسبب بطولة كأس العرب لخوض مبارياته المؤجلة.

فاز الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا 2021 على حساب بوهانج ستيلرز، لينفرد بذلك بلقب الهداف التاريخي للبطولة الآسيوية برصيد 4 ألقاب.

وفي المعترك المحلي، يحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر وذلك بعد التعادل مع أبها بهدف لكل فريق.

ويستهل الزعيم رحلة مبارياته المؤجلة بمواجهة مع الفيحاء والتي نُقلت من ملعب المدينة المجمعة إلى ستاد الفهد الدولي.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

متى مباراة الهلال القادمة؟

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة و40 دقيقة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة و40 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء المؤجلة؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والفيحاء كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.