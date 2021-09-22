موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يفتح ستاد الملك فهد الدولي أبوابه لديربي الرياض الأول بين الهلال والشباب، والذي يقام بينهما في إطار الجولة السادسة من الدوري السعودي 2021-22.

بداية نادي الشباب للموسم الجديد لم تكن في مستوى طموحات جماهيره، فحتى الآن ومع انقضاء الجولة الخامسة لم يفز إلا بمباراة واحدة على الحزم، فيما تعادل مع الاتفاق وضمك وخسر من أبها والفتح، ليجمع بذلك 5 نقاطٍ فقط.

أما الهلال فلم يخسر حتى الآن في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد خوضه 4 مباريات، فاز في 3 منها على الطائي والتعاون والاتفاق، وتعادل مع الباطن، ليصبح رصيده بذلك 10 نقاط.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الدوري السعودي هو يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:25 مساءً بتوقيت السعودية، 7:25 مساءً بتوقيت مصر.

مباريات اليوم السبت في الجولة الخامسة من

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الهلال أمام الاتفاق

الحزم أمام أبها

النصر أمام الاتحاد

في بث مباشر #ShahidVIP #الرياضة_على_شاهد_وGOBX https://t.co/oMCXGsNZXP pic.twitter.com/ousBOzNkBx — SHAHID (@ShahidVOD) September 18, 2021

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الشباب مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الشباب - الهلال الخميس 23 سبتمبر 2021،

20:25 السعودية، 19:25 مصر شاهد VIP ستاد الملك فهد الدولي

التشكيل المتوقع للشباب

من المتوقع أن يعتمد المدرب شاموسكا على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

منصور الحربي - أحمد شراحيلي - إيجور ليشنوفسكي - فواز الصقور

ألفريد ندياي - حسين القحطاني

كارلوس - إيفير بانيجا - سيبا

أوديون إيجالو

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يعتمد المدرب ليوناردو جارديم على التشكيل التالي...

📸 التدريب الأخير قبل مواجهة "الشباب"



بالتوفيق يا هلااااااال 💪🏼💙#الهلال pic.twitter.com/IWRB0tSRkH — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 22, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - مد الله العليان

ناصر الدوسري - جوستافو كويار

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

بافيتمبي جوميس