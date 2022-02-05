موعد مباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

يستهل النادي الهلال السعودية مشواره في كأس العالم للأندية 2021 بمباراة صعبة ضد نادي الجزيرة، تقام في ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

يشارك نادي الهلال للمرة الثانية في كأس العالم للأندية بعد أن وصل لنسخة 2019 وحصل على المركز الرابع..

على الجانب الآخر، يشارك الجزيرة في البطولة بصفته بطلًا للدوري الإماراتي، ونجح في الفوز بالمباراة الافتتاحية على بيراي التاهيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

ولكن ما هو موعد مباراة الهلال والجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الهلال والجزيرة؟

موعد مباراة الهلال والجزيرة هو الأحد 6 فبراير 2022 على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية 2021؟

يمكن متابعة المباراة داخل السعودية عن طريق قنوات SSC والتي تنقل البطولة بشكل حصري في المملكة.

كما تنقل قناة أبو ظبي إكسترا البطولة عبر تطبيق AD Sports.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الجزيرة الأحد 6 فبراير 2022،

20:30 الإمارات، 18:30 مصر، 19:30 السعودية SSC

AD Sports Extra استاد محمد بن زايد

ما هو التشكيل المتوقع للهلال ضد الجزيرة؟

من المتوقع أن يبدأ جارديم بالتشكيل الآتي

الخطة 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كويلار

سالم الدوسري – ماتيوس بيريرا – أندريه كاريلو

موسى ماريجا

ما هو التشكيل المتوقع للجزيرة ضد الهلال؟

الخطة 4-4-2

علي خصيف

خليفة الحمادي - محمد العطاس - عبدالله إدريس - محمد ربيع

عبدالله رمضان - سيريرو - جواو فيكتور - عبدالله ديابي

حمد الهاشمي - برونو كونسيساو