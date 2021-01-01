موعد مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد نادي استقلول في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال واستقلول، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الزعيم نجح في الفوز على استقلول بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة لينفرد بصدارة المجموعة، ويريد تكرار الانتصار للاقتراب أكثر من التأهل.

على الجانب الآخر، يريد الفريق الطاجيكي تحقيق الفوز والثأر من هزيمته في الجولة الثالثة، للوصول إلى النقطة السابعة والتساوي مع الهلال في صدارة الترتيب.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2021

وفي هذا التقرير سنتعرف معًا، على موعد مباراة الهلال واستقلول في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا؟

موعد مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا هو يوم السبت 24 أبريل 2021، الموافق 12 رمضان 1442 هجريًا، وستقام على استاد الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، ولا يمكن متابعة المباريات إلا عبر منصة GSA.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لبث مباراة الهلال واستقلول، فعليك ترقب خدمة البث المباشر عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.