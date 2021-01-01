موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال السعودي أمام استقلال طهران الإيراني في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة للقمة؟

يتأهب الهلال لمواجهة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي مع نظيره استقلال طهران، في مباراة لم يتحدد حتى الآن أين ستقام.

وكان الهلال قد تأهل بصعوبة شديدة إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته التي ضمت استقلول وأجمك وشباب أهلي دبي.

لولا تعادل الأهلي مع الدحيل لما تأهل الموج الأزرق إلى هذا الدور، وعمومًا الفرصة الآن مواتية للهلال لترتيب المنزل قبل ثمن النهائي.

المنافس هو استقلال طهران الذي تصدر مجموعته التي ضمت الدحيل والأهلي والشرطة العراقي، حيث جمع 11 نقطة تربع بها على المركز الأول.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الهلال واستقلال طهران والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال واستقلال طهران؟

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران بين يومي 13-14 سبتمبر 2021، الموافق 6-7 صفر 1443 هجريًا.

ولم يتم الإعلان عن موعد انطلاق المباراة حتى الآن ولا الملعب الذي سيحتضن هذه القمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران؟

من المقرر أن تكون حقوق بطولة دوري أبطال آسيا لدى القنوات الرياضية السعودية، لذلك فهي من ستقوم بإذاعة المباراة.

كما سيقدم جول خدمة البث المباشر الكتابي وبالفيديو للمباراة، والذي ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.