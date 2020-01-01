موعد مباراة الهلال ضد ضمك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على ضمك مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، في إطار الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الموج الأزرق وسع الفارق كثيرًا مع الوصيف النصر بعد استغلال تعثر العالمي أمام الفيصلي بصورة مفاجئة، ليصبح الفارق بينهما 8 نقاط ويقترب الهلال من إعادة اللقب إلى خزائنه مجددًا.

كتيبة رازفان لوشيسكو تظهر بصورة أكثر من رائعة ولم يستطع أحد أن يتغلب عليها طوال 2020 سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الآسيوي، مما يُصعب كثيرًا من مهمة أصحاب الديار الذين يصارعون الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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ضمك يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، وقد عاش حالة من الاستفاقة في الأسابيع الأخيرة بالفوز على الاتحاد والفوز على الحزم، رغم الهزيمة في الجولة الماضية من الوحدة بثلاثة أهداف لهدفين.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الهلال ضد ضمك والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ضمك - الهلال الأمير سلطان بن عبد العزيز الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

16:10 السعودية، 15:10 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لا يعاني الهلال من أي غيابات أمام ضمك، وجميع الخيارات ستكون متاحة أمام المدرب رازفان لوشيسكو في هذه المباراة.

سيلعب الموج الأزرق بطريقته المعتادة والتي تتمثل في خطة (4-2-3-1)، حيث المعيوف في حراسة المرمى وأمامه البليهي وهيون سو أمامهم سلمان الفرج وجوستافو كويار، وفي الأمام بافيتيمبي جوميس وخلفه الثلاثي سالم الدوسري، كارلوس إدواردو وسيباستيان جيوفينكو.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - سلمان الفرج

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع لضمك

لا يُعاني ضمك من أي غيابات أمام الهلال وسيكون الفريق كامل العدد وكل خياراته متاحة في هذه المباراة.

ايقاف اجراءات طباعة وبيع تذاكر مباراة #ضمك_الهلال pic.twitter.com/NMfiK6hVvF — نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) March 7, 2020

من المتوقع أن يبدأ نور الدين بن زكري بتشكيلة (4-2-3-1) مع الدفع بشمس الدين رحماني في حراسة المرمى ومن أمامه خط دفاعي يقوده ماجد هزازي ومنتصف ملعب يتصدره زيزينهو وزيلايا كمهاجم صريح.

التشكيل | 4-2-3-1

شمس الدين رحماني

ماجد هزازي - باباكار سار - جورجي فيليبي - حمد الجيزاني

محمد أبو سبعان - سامي النعجي

زكريا حدراف - زيزينهو - عبد الوهاب جعفر

إيمليانو زيلايا