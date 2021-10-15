موعد مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد برسبوليس الإيراني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يتأهب الهلال لمواجهة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي مع نظيره برسبوليس، في مباراة تقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكان الهلال قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة، على حساب استقلال الإيراني بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في ثمن النهائي.

المنافس هو برسبوليس الذي وصل إلى ربع النهائي عقب تخطي فريق استقلول بهدف دون رد.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الهلال برسبوليس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الهلال وبرسبوليس؟

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس هو يوم السبت 16 أكتوبر 2021، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هجريًا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبرسبوليس؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد برسبوليس على مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - برسبوليس السبت 16 أكتوبر 2021،

10 ربيع الأول 1443،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

تشكيل الهلال المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - جان هيو سو - علي البليهي - محمد البريك

محمد كنو - سلمان الفرج

سالم الدوسري - ماثيو بيريرا - موسى ماريجا

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