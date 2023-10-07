موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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حقق الهلال فوزًا هامًا على الأخدود جعله يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 بنهاية الجولة التاسعة، ويطمح لمواصلة السير على نفس الطريق.

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في سعيه لمواصلة التألق، سيواجه الخليج الطامح بدوره لتحسين مركزه في دوري روشن، وذلك لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر قناة SSC شأنها شأن باقي مباريات الدوري السعودي.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الخليج الجمعة 20 أكتوبر 2023

21:00 مصر والسعودية SSC HD الملك فهد الدولي

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