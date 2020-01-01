موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على ضمك مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، في إطار الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الموج الأزرق وسع الفارق كثيرًا مع الوصيف النصر بعد استغلال تعثر العالمي أمام الفيصلي بصورة مفاجئة، ليصبح الفارق بينهما 8 نقاط ويقترب الهلال من إعادة اللقب إلى خزائنه مجددًا.

كتيبة رازفان لوشيسكو تظهر بصورة أكثر من رائعة ولم يستطع أحد أن يتغلب عليها طوال 2020 سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الآسيوي، مما يُصعب كثيرًا من مهمة أصحاب الديار الذين يصارعون الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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ضمك يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، وقد عاش حالة من الاستفاقة في الأسابيع الأخيرة بالفوز على الاتحاد والفوز على الحزم، رغم الهزيمة في الجولة الماضية من الوحدة بثلاثة أهداف لهدفين.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الهلال ضد ضمك والقنوات الناقلة