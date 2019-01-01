موعد مباراة الهلال القادمة ضد رابيد لينز الودية

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد رابيد لينز، وهى مواجهة ودية تجمع بين الفريقين ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2019-2020

محمد مصطفي

يفتح استاد دولوميتين أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال السعودي ورابيد لينز يوم السبت 13يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 10 ذو القعدة رمضان 1440 هجرياً، وذلك ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريقاستعداد للموسم الجديد

حقق الزعيم فوز كبير على فريق نادي سبيتال دراو النمساوي بنتيجة عشر أهداف دون مقابل، فى أول اللقاءات الودية والذي تنتهي يوم 24 يوليو الجارى، وتأتي هذه الوديات ضمن استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020، سيخوض الأزرق أول مباراة رسمية له بمواجهة مضيفه الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 6 أغسطس.

من جانب آخر استهل المدير الفني الجديد رازفان لوشيسكو عمله مع الفريق عصر أمس، فور وصوله إلى النمسا، وعقد اجتماعا مع اللاعبين كشف فيه عن أهم التعليمات والضوابط التي يجب الالتزام بها داخل المعسكر، واصل الفريق المران المسائي تحت أمطار خفيفة سقطت على ملعب دولوميتين في مدينة لينز النمساوية، جاء ذلك بعد محاضرة قصيرة من قبل المدرب الروماني، من جانب آخر واصل الدولي الإماراتي عموري فى المرحلة الأخيرة من علاجه باداء تدريبات منفردة تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق

خطاب رسمي - 3 طلبات عاجلة من الأهلي لاتحاد الكرة بعد رفض مد القيد الأفريقي

موعد مباراة الهلال ضد رابيد لينز والقنوات الناقلة

طبيب عموري يؤكد : أصبح قادرًا على اللعب 90 دقيقة كل يوم

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة رابيد لينز - الهلال استاد دولوميتين السبت 13 يوليو 2019،

10 ذو القعدة 1440،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ksa sport

قائمة الهلال المشاركة في معسكر النمسا