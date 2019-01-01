موعد مباراة الهلال القادمة ضد العدالة في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع الحزم، حيث سيلتقي مع العدالة ضمنمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة

فاجأ الهلال جماهيره العريضة بتعادل مخيب للآمال أمام الحزم بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت لحساب الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه هي المباراة المحلية الأولى للموج الأزرق منذ مدة طويلة نتيجة لانشغاله في بطولة دوري أبطال آسيا ثم مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بقطر، وقد توقعت الجماهير أن يُقدم الفريق أداءً بارزًا على شاكلة ما فعله في البطولتين.

إلا أن الهلال لم يكن على هذا القدر من الإقناع والتألق، ولولا هدف سيباستيان جيوفينكو المتأخر لخسر ثلاث نقاط مهمة في صراعه لإعادة لقب الدوري السعودي إلى خزائنه من جديد.

يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 3 جمادي الأول 1441 هجريًا، سوف يشهد مباراة من المباريات المؤجلة للهلال محليًا، حيث سيلتقي مع الخصم العنيد العدالة على ملعب جامعة الملك عبد العزيز بالرياض.

العدالة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، وهذه المباراة قد تكون فرصة حتى يقترب من المراكز الآمنة، لكن الزعيم لن يقبل سوى بالثلاث نقاط في سبيل استمرار مطاردته للنصر والأهلي على صدارة ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد العدالة والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الهلال ضد العدالة والقنوات الناقلة