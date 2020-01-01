موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد في إطار الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة..

يستقبل ملعب جامعة الملك سعود مساء الأربعاء 5 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 11 جمادي الآخر 1441 هجريًا، لقاء الهلال، صاحب الأرض، مع الرائد، في إطار الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تأتي المباراة بعد جولة واحدة من الانتصار الهام الذي حققه الموج الأزرق على أبها وقاده لاستعادة صدارة جدول الترتيب من جديد، مما يُزيد المعنويات والأهداف لإضافة ثلاث نقاط في صراع اللقب مع الغريم التقليدي النصر.

لكن الرائد هو أحد المفاجآت السارة للدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المرتبة السادسة برصيد 26 نقطة ويُقدم موسمًا مميزًا للغاية، وهو الأمر الذي يؤكد أن المباراة لن تكون بالنزهة بالنسبة لبطل آسيا.

المزيد من الفرق

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد الرائد والقنوات الناقلة.

فيديو - مشهد رائع.. مشجع هلالي يتابع لقاء أبها من خارج الملعب

موعد مباراة الهلال ضد الرائد والقنوات الناقلة