موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020

محمود جمال

يستضيف الرائد فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، يوم السبت 31 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 1 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

حقق الزعيم الفوز في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم برباعية مقابل هدفين على حساب فريق أبها الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، واصطدم الهلال بفريق الاتحاد السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وسيتلقى الفريقان في لقاء الذهاب 27 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل.

خاض فريق الرائد مباراة ودية واحدة في بعد انتهاء الموسم الماضي كانت أمام فريق هيلموند، وحقق الانتصار بهدف دون رد، واستهل الفريق مشواره هذا الموسم بخسارة من الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهى اللقاء لصالح العميد بثلاثية مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

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