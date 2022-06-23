موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيصلي في الجولة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022 والقنوات الناقلة..

من أجل الاستمرار في محاولته لحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021-22، يستضيف الهلال نظيره الفيصلي، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

الهلال تمكن من تحقيق فوز ثمين على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، ليستمر في صدارة الترتيب متفوقًا على الاتحاد بفارق المواجهات المباشرة.

أما الفيصلي، فيدخل المباراة بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية على الطائي، ليهرب من صراع الهبوط وسيأمل لحسم بقائه رسميًا في المسابقة بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الفيصلي والهلال؟

موعد مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي هو يوم الإثنين 27 يونيو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.