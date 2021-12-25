موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي الفيصلي في مدينة الملك سلمان الرياضيةن وذلك في الجولة 15 من الدوري السعودي 2021-2022.

لم يفز الهلال في الدوري منذ حصوله على دوري أبطال آسيا على حساب بوهانج ستيلرز، حيث خاص 4 مباريات تعادل في اثنتين منهما كانتا ضد أبها والفيحاء، وخسر ديربي الرياض من النصر وخسر المباراة الأخيرة من الفتح.

يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، أما الفيصلي فيقع في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة.

متى مباراة الهلال القادمة؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفتح في الجولة 15 من الدوري السعودي هو الجمعة 31 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 6:05 مساءً بتوقيت السعودية، 5:05 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والفيصلي كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.