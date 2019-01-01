موعد مباراة الهلال ضد الشباب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف الهلال الشباب على استاد جامعة الملك سعود يوم الخميس 16 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 11 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

كانت آخر مباريات الزعيم ضد الإتفاق وانتهت بهدف نظيف للموج الأزرق، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة بانتصار ثمين على الحزم بثلاثية نظيفة في نفس الجولة، فبعد مرور 29 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في اربع وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

يقدم فريق الشباب موسم رائع حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون الذي يحتل المركز الرابع، كانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام التعاون وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهاف، فحتى الآن خاض الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في ست وخسر ثلاث مباريات.

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موعد مباراة الهلال ضد الشباب والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الهلال - الشباب است جامعة الملك سعود الخميس 16 مايو 2019،

11 رمضان 1440 هجريًا

22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

سيفتقد الهلال في المباراة ضد الشباب عمر عبد الرحمن "عموري" بداعي الإصابة، بالإضافة إلى سلمان الفرج لنفس السبب، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

💙🛬

بعثة #الهلال تصل إلى "الرياض"..

والفريق يعاود تدريباته مساء يوم غد الاثنين. pic.twitter.com/achSDPLPuf — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 12, 2019

سيبدأ المدرب بريكليس شاموسكا بنفس طريقته وأسلوب لعبه، ففي حراسة المرمى سيتواجد المعيوف، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو وديجينيك في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز، ومن خلفه الثلاثي سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، هتان باهبري.

التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك

ميلوش ديجينيك - محمد كنو

سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - هتان باهبري

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للشباب

لن يفتقد الشباب أي لاعب بسبب الإصابة في مباراة الهلال في الجولة 30 من الدروي السعودي للمحترفين، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيعتمد سوموديكا على طريقته المعتادة، وسيبدفع بفاروق بن مصطفى في مركز حراسة المرمى بعد تعافيه من الإصابة، وأمامه الرباعي محمد سالم، جامان، بن العمري، عبد الملك الشمري، وسيتولى قيادة خط الهجوم الجامبي بوباكار تراوالي.

التشكيل | 4-5-1