موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بعد فوزٍ هام على الاتحاد، يلتقي نادي الهلال مع نادي الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في الجولة 24 من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وأصبح من المنافسين على اللقب بعد فوزه على العميد، فقد أصبح الفارق بينهما هو 11 نقطة، والزعيم له مباراتين مؤجلتين.

نادي الرائد لديه تحدي آخر في الجولات القادمة، وهو الابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط، والذي تفصله عنها 6 نقاطٍ فقط، حيث يقع في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والرائد؟

موعد مباراة الهلال والرائد في الجولة 24 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 13 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:50 بتوقيت السعودية، 17:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والرائد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.