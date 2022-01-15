موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد الباطن مباراة هامة وقوية تجمع بين الباطن والهلال، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

الباطن هذا الموسم يمر بفترة صعبة، كان آخرها الخسارة من أبها في الجولة الماضية بهدف دون رد، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر، الهلال بعد فترة من تذبذب النتائج، استعاد توازنه وانطلق قطار الموج الأزرق بثلاثة انتصارات على التوالي، وسيهدف لزيادتهم أمام الباطن للاقتراب أكثر من القمة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

والآن، ما هو موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الهلال والباطن؟

موعد مباراة الهلال والباطن هو الجمعة الموافق 21 يناير 2022، على استاد نادي الباطن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والباطن كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.