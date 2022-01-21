يستقبل استاد الأمير محمد بن فهد مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتفاق والهلال، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال لن يلعب مباراة الجولة 19 أمام الفيحاء بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والمقررة بين 3 فبراير إلى 12 فبراير.

وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل مع الباطن بهدف لمثله في لقاء الجولة الثامنة عشر.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

والآن، ما هو موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الهلال والاتفاق ؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق هو الأحد الموافق 13 فبراير 2022، على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.