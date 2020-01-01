موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال والاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

ندى الشافعي

يشهد ملعب استاد جامعة الملك سعود يوم الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441 هجريًا، مواجهة بين فريق الهلال وفريق الاتفاق فى الدور الربع النهائى من مسابقة كأس الملك وتقام المباراة الساعة 6:05 مساءً بتوقيت الرياض، 5:05 بتوقيت القاهرة.

وتأهل الزعيم للدور الربع النهائى فى كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مواجهة فريق الفيصلى فى دور الـ16، وانتهت المباراة بنتيجة 2-2 وفاز الموج الأزرق بضربات الترجيح، بينما تأهل فارس الشرقية لدور الـ8 بعد فوزه على فريق أحد بنتيجة 7-1.

وكان الهلال قد حقق الفوز فى آخر لقاءاته فى الدورى السعودى أمام فريق الوحدة بنتيجة 3-1، وتعادل فريق الاتفاق فى آخر مبارياته فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق ضمك بنتيجة 2-2.

و على الرغم أن الزعيم يحتل المركز الأول فى جدول الدورى السعودى برصيد 30 نقطة بينما يحتل فارس الدهناء فى المركز العاشر برصيد 17 نقطة، إلا أنه متوقع أن يشهد اللقاء أداء قتالى لكلا الفريقين أملًا فى التأهل للدور نصف النهائى.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الهلال والاتفاق، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - الاتفاق جامعة الملك سعود الأحد 19 يناير 2020،

24 جمادى الأولى 1441،

18:05 السعودية، 17:05 مصر الرياضية السعودية 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

يغيب عن الهلال أربعة لاعبين بداعي الإصابة، هم حسن كادش وعمر خريبين وعبد الله عطيف وجانج هيون سوو، ولن يغيب أي لاعب آخر بداعي الإيقاف أو الإصابة خاصةً بعد عودة العابد من الإصابة.

من المتوقع أن يبدأ رازفان لوشيسكو مدرب الزعيم بالتشكيل الكامل أمام الاتفاق، وسيحرس المرمى المعيوف وأمامه سيتواجد البريك وجحفلي والبليهي والشهراني، وسيتكون الوسط من كويار وكنو وأمامهما الثلاثي كارية وجيوفينكو والدوسري، وبالطبع سيتواجد في الهجوم جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جحفلي - محمد البريك

محمد كنو - جوستافو كويار

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتفاق

بعد عودة صالح العمري أصبحت صفوف الاتفاق مكتملة قبل مواجهة الهلال، ولن يغيب أي لاعب للإصابة أو الإيقاف.

سيبدأ المدرب الوطني خالد العطوي برايس مبولحي في حراسة المرمى، وأمامه أسامة الحدادي واليامي ويامبيري والقميزي، في الوسط سيدفع بهزازي وكيس، وأمامهما الثلاثي العمري ودوكارا والسليتي، وسيقود الهزاع الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1