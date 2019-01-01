موعد مباراة الهلال ضد الأهلي، القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الأهلي فى ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019، القنوات الناقلة، التذاكر، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والهلال يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 5 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

تأهل الزعيم إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 13 نقطة من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الثالثة، بعد أن نجح فى تحقيق الفوز في 4 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران، وتأهل رفقة الهلال فريق الدحيل القطري كثاني مجموعة برصيد تسع نقاط، وسيدخل الموج الأزرق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تعطيه راحة كبيرة في لقاء العودة الذي سيقام يوم 13 من نفس الشهر بملعب الجوهرة المشعة.



وصل الراقي إلى دور 16 من البطولة الآسيوية بعد فوزه على فريق باختاكور الأوزباكستاني بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية من دور المجموعات، لينجح الإمبراطور في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من خلال مشواره في الدور الأول بواقع ثلاث انتصارات وثلاث هزائم، بينما كان صاحب صدارة هذه المجموعة السد القطري بعشر نقاط.

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موعد مباراة الأهلي ضد الهلال والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي - الهلال الجوهرة المشعة الثلاثاء 6 أغسطس 2019،

5 ذو الحجة 1440

19:40 السعودية، 18:40 مصر أحمد الكاف beIN SPORTS HD 2

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال

إذا كنت من محبي الأهلي أو الهلال أو ترغب في متابعة اللقاء بينهما سيكون عليك الدخول على الموقع الرسمي لشركة مكاني المتخصص في بيع تذاكر اللقاء، وبالنسبة لأسعار التذاكر فتختلف باختلاف الدرجة ومكان المقعد في ملعب الجوهرة المشعة.

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وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا كالأتي:

فئات وأسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال:

الفئة السعر موحدة أفراد 20 ريال موحدة عائلات 20 ريال منصة فضية 300 ريال منصة ذهبية 500 ريال

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

سيفتقد الهلال في مباراة الأهلي في دور الـ16 الظهير الأيمن محمد البريك ومتوسط الميدان عبد الله عطيف، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بسبب الإيقاف .

سيبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بنفس طريقته وأسلوب لعبه منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد المعيوف، وأمامه الرباعي جانج هيون سون، جحفلي، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو وناصر الدوسري في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جعفلي - جانج هيون سون

ناصر الدوسري - محمد كنو

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لا يوجد غيابات في صفوف الأهلي قبل موقعة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة الصعبة.

سيبدأ المدرب برانكو إيفانكوفيتش بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للراقي، وسيدفع بالثنائي معتز هوساوي ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثنائي، نوح الموسى، جوزيف دي سوزا، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة ومن خلفه الثلاثي المؤشر، عسيري، غريب.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

عبد الله حسون - معتز هوساوي - محمد آل فتيل - سعيد المولد

نوح الموسي - جوزيف دي سوزا

سلمان المؤشر - عبد الرحمن غريب - عبد الفتاح عسيري