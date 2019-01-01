موعد مباراة الهلال ضد الأهلي، القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاهلي القادمة ضد الهلال في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، القنوات الناقلة، التذاكر، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين الهلال والأهلي ، وذلك يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019، الموافق 12 ذو الحجة 1440 هجريًا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019.

حقق الزعيم فوزًا كبيرًا على مضيفه أهلي جدة بنتيجة (4-2) ، في إطار مباريات الذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، يحتاج الفريق فى هذه المباراة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وكان الهلال تأهل بعد ان جمع 13 نقطة من ست مباريات نجح فى تحقيق الفوز فى 4 منهما وتعادل فى مباراة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران

على الجانب الأخر يدخل العميد المباراة ويحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر أو بعد خسارته من الهلال على أرضه ووسط جماهيره بملعب الجوهرة المشعة بنتيجة (4-2)، من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث تمكن نادي الاهلي من التأهل إلى دور الـ16 بعد أن قدم أداء رائع في دور المجموعات، وتأهل كوصيف المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد أن خاض الفريق ست مباريات حقق ثلاث انتصارات وخسر مثلهما.

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موعد مباراة الأهلي ضد الهلال والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الهلال - الأهلي استاد جامعة الملك سعود الثلاثاء 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440، 19:30 مصر، 20:30 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال:

تقرر أن يتم بيع تذاكر الأفراد والعائلات يدويًا، من خلال البوابة رقم 7 في جامعة الملك سعود ابتداءً من يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرًا.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا كالأتي:

فئات وأسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال:

الفئة السعر الفئة السعر موحدة عائلات 50 ريال منصة ذهبية أفراد 1000 ريال موحدة أفراد 50 ريال منصة فضية أفراد 800 ريال موحدة الواجهة E 150 ريال منصة ذهبية عائلات 800 ريال موحدة الواجهة F-D 100 ريال منصة فضية عائلات 600 ريال بلاتينيوم أفراد 1200 ريال بلاتينيوم عائلات 1200

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

سيغيب عن الهلال في مباراة الأهلي في إياب دور الـ16 الظهير الأيمن محمد البريك بسبب الإصابة، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بسبب الإيقاف .

سيبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بنفس طريقته وأسلوب لعبه منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد المعيوف، وأمامه ياسر الشهراني، على البليهي، جانج هيون سون، محمد الدوسري، وسيدفع بكنو وعبد الله عطيف في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد الدوسري

عبد الله عطيف - محمد كنو

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي أي لاعب في مباراة الهلال بسبب الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق جاهز لمحاولة تعويض نتيجة مباراة الذهاب والتي انتهت لصالح الزعيم برباعية مقابل هدفين.

سيبدأ المدرب برانكو إيفانكوفيتش بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للراقي، وسيدفع بالثنائي معتز هوساوي ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثنائي، نوح الموسى، جوزيف دي سوزا، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة ومن خلفه الثلاثي المؤشر، عسيري، دجانيني.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

حسين عبد الغني - محمد آل فتيل - محمد الخبراني - سعيد المولد

نوح الموسي - جوزيف دي سوزا

سلمان المؤشر - عبد الفتاح عسيري - دجانيني