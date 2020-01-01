موعد مباراة النصر وسباهان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد سباهان الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يعود النصر إلى المعترك القاري عندما يلتقي مع سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة ستقام بينهما على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.

ومن المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، في نسخة ستكون مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا.

النصر يضع عينه نصب العودة إلى العالمية مرة أخرى، والهدف الأول حاليًا هو تدارك إخفاق الموسم المنقضي من خلال التتويج الآسيوي بعد خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للغريم الأزلي الهلال.

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كتيبة روي فيتوريا تتقاسم صدارة المجموعة مع السد برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يأتي سباهان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ما يجعل الفوز على النادي الإيراني محوريًا في أخذ الخطوة الأولى تجاه الذهاب إلى دور الـ16.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد سباهان أصفهان وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة النصر وسباهان؟

يلتقي النصر مع نظيره سباهان أصفهان يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، الموافق 27 محرم 1442 هجريًا، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وسباهان؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - سباهان جاسم بن حمد بنادي السد الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN SPORTS HD 1

الدوري والكأس

ما هو التشكيل المتوقع للنصر؟

سيغيب نور أمرابط عن النصر فقط أمام سباهان للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد.

مجلس إدارة نادي #النصر يقدم الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه بالأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا#معاك_يانصر pic.twitter.com/CMw6vCrFWE — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 11, 2020

سيبدأ فيتوريا بجونز في حراسة المرمى، عوض خميس ومايكون ومادو والغنام في الدفاع، الخيبري وبيرتروس وجوليانو وأمرابط والخيبري في الوسط، وسيقود الهجوم عبد الرزاق حمد الله.