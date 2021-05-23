تعرف على موعد مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد نادي النصر لمباراة مصيرية ضد نادي الوحدة في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021.

ينافس النصر على المركز الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال آسيا، وبعد خسارة التعاون من الهلال، يحتاج للفوز بالمباراة للتقدم للمركز الرابع، ويمني النفس بخسارة الاتحاد لإبقاء آماله حتى الجولة الأخيرة في الصعود للمركز الثالث.

تحمل المباراة أهمية أكبر بالنسبة لنادي الوحدة، حيث يحتل المركز الرابع عشر المتواجد في مناطق الهبوط برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن الرائد و3 نقاط عن القادسية وأبها، وفي حالة الخسارة قد تنتهي آماله في البقاء.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى مباراة النصر والوحدة؟

موعد مباراة النصر والوحدة في الجولة 29 من الدوري السعودي، هو يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 الموافق 13 شوال 1442.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات الدوري السعودي على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والوحدة عبر موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدة - النصر الثلاثاء 25 مايو 2021،

13 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر القنوات الرياضية السعودية ستاد الملك عبد العزيز

التشكيل المتوقع للوحدة

من المتوقع أن يبدأ المدرب دونيس بالتشكيل الآتي..

📸| تدريبات الفرسان هذا المساء . pic.twitter.com/9MnC7oiU0N — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) May 21, 2021

التشكيل | 4-4-2

عبد الله العويشير

حمد الجيزاني - بيدرو هنريكي - عبد الله الحافظ - علي الزبيدي

ديمتري بيتراتوس - أنسيلمو - وليد باخشوين - لويس جوستافو

أحمد عبده - أيمن الخليف

التشكيل المتوقع للنصر

يستمر غياب بيتي مارتينيز عن النصر للإصابة في أربطة الركبة، كذلك خالد الغنام الذي تعرض لإصابته بالتواء في الكاحل.

أما الثنائي عبد الإله العمري وعبد الله مادو، فمن المتوقع لحاقهما بالمباراة رغم إصابتهما في مباراة النصر الأخيرة ضد الرائد.

📸 | تدريباتنـا اليوم 🤩 pic.twitter.com/qLAE48S0Ij — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 21, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

وليد عبد الله

عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد الله الخيبري - بيتروس

عبد العزيز الدوسري - نور الدين أمرابط - سامي النجعي

عبد الرزاق حمد الله