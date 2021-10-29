موعد مباراة الفيحاء والنصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الفيحاء ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي الفيحاء على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2021-22.

النصر قادم من خسارتين على التوالي من الهلال والاتفاق، ودع بالأولى دوري أبطال آسيا من نصف النهائي، وتراجع في جدول الترتيب بعد الثانية إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة.

يمتلك نادي الفيحاء 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، ليحتل بذلك المركز الخامس، وكانت آخر مبارياته ضد الباطن وانتهت بخسارته بهدفين دون رد.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر والفيحاء؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء هو السبت 30 أكتوبر 2021 على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت السعودية، 6:50 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والفيحاء مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تقوم قناة SSC بنقلها عبر شاشتها بتقنية HD، وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفيحاء - النصر السبت 30 أكتوبر 2021،

19:50 السعودية، 18:50 مصر SSC مدينة الملك سلمان الرياضية

تشكيل الفيحاء المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

ستويكوفيتش

أحمد بامسعود – مخير الرشيدي – سامي الخيبري – محمد البقعاوي

ريكاردو ريلير – عبد الرحمن السفري

سلطان مندش – تاكتسيديس – صامويل أوسو

رامون لوبيز

تشكيل النصر المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

نواف العقيدي

سلطان الغنام – علي لاجامي – فونيس موري – محمد قاسم

عبد المجيد الصليهم – سامي النجعي – عبد الله الخيبري

عبد الفتاح عسيري - فينسنت أبو بكر – تاليسكا