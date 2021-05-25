تعرف على موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للكلاسيكو؟

ينتظر عشاق الدوري السعودي في جميع أنحاء الوطن العربي الكلاسيكو الأخير هذا الموسم بين النصر والاتحاد، وذلك في الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021.

رغم انتهاء المنافسة على اللقب الذي فاز به الهلال، يحتاج الاتحاد وبقوة للفوز بالمباراة، فالعميد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الشباب الوصيف، وفي حالة فوز النمور وخسارة الليث الأبيض، سينهي نادي الاتحاد كوصيف، وهو ما يضمن له مشاركة مباشرة في دوري أبطال آسيا، وليس من الملحق.

أما النصر، فلا تحمل المباراة الكثير من الأهمية بالنسبة له، ففي حالة فوزه سيصعد للمركز الرابع الذي لن يؤهل هذا العام لدوري أبطال آسيا، وذلك بعد وصول الثنائي التعاون والفيصلي لنهائي كأس الملك، فالفائز منهما سيشارك في الآسيوية لعدم تواجدهما ضمن ثلاثي المقدمة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة النصر ضد الاتحاد؟

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الجولة 30 من الدوري السعودي، هو يوم الأحد 30 مايو 2021 الموافق 18 شوال 1442.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات الدوري السعودي على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد عبر موقع جول.