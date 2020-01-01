موعد مباراة النصر والأهلي في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-20، والمقرر لها في ملعب الجوهرة..

يستقبل ملعب الجوهرة بجدة قمة من القمم الكلاسيكية لكرة القدم السعودية، عندما يلتقي الأهلي مع نظيره النصر في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-20.

مشوار النصر لم يكن سهلًا في البطولة الثانية من ناحية الأهمية بالسعودية، حيث تجاوز البكيرية في الدور الأول ثم عبر ضمك بصعوبة بأربعة أهداف لهدفين، وأخيرًا العدالة بهدف نظيف خارج الديار.

أما الأهلي فبدأ بمواجهة الجندل وسحقه برباعية ثم تجاوز النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم عبر الفيحاء بصعوبة بهدف نظيف كان من توقيع الهداف السوري عمر السومة.

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من جهة أخرى النصر يُعاني كثيرًا مع بداية الموسم الجديد، حيث هُزِم في أول مباراتين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على يد الفتح ثم التعاون، لتثار أسئلة كثيرة حول مستقبل المدرب روي فيتوريا.

في الوقت نفسه فالأهلي يعيش فترة جيدة بالنظر إلى تمكنه من الفوز في أول مباراتين رغم تواضع الأداء نسبيًا وبالتبعية تصدر جدول الترتيب، لتكون مباراته أمام العالمي هامة وفيصلية لمواصلة النجاحات أو الرجوع لأرض الواقع على الأقل.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن الفائز في هذه المباراة سوف يلتقي في المباراة النهائية مع الفائز من الهلال وأبها.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة النصر والأهلي وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة النصر والأهلي؟

تقام مباراة النصر أمام الأهلي مساء الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2020، الموافق 10 ربيع الأول، على ملعب الجوهرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي؟

تُنقل فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة النصر والأهلي على شاشتها.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.