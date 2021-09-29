موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد أبها ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مباراة هامة تجمع بين أبها والنصر، في ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري السعودي.

النصر نجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته أمام الباطن بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة التاسعة، وسيحاول مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من القمة.

على الجانب الآخر، يمر أبها بموسم غير جيد حتى الآن، فبعد لعب ست مباريات لم يحصل إلا على أربع نقاط، يحتل بهم المركز قبل الأخير من ترتيب الدوري وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في تحسين وضعه الحالي.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة أبها والنصر في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر وأبها؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد أبها هو يوم الخميس 30 سبتمبر 2021، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:35 مساءً بتوقيت السعودية، 17:35 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر وأبها مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تقوم قناة SSC1 بنقلها عبر شاشتها بتقنية HD

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أبها - النصر الخميس 30 سبتمبر 2021،

18:35 السعودية، 17:35 مصر SSC1 ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

تشكيل النصر المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

وليد عبد الله

سلطان الغنام – فونيس موري – علي لاجامي – محمد قاسم

ماشاريبوف – على الحسن – عبد الله الخيبري – تاليسكا

عبد الفتاح آدم – فينسنت أبو بكر