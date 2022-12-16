موعد مباراة النصر القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23 والقنوات الناقلة

GOAL
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Vincent Aboubakar Nassr Raed RSL 16.12.2022Nassr Twitter
النصر vs العدالةالنصرالعدالةكأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستضيف ملعب مرسول بارك مباراة النصر القادمة ضد العدالة والتي تقام ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23.

النصر فاز على الرائد برباعية مقابل هدف في آخر مبارياته بالدوري السعودي ويطمح للبناء على هذه النتيجة الرائعة.

ومن جانبه، تعرض العدالة لهزيمة قاسية من التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف في آخر مبارياته بالدوري السعودي ولا يريد الاستمرار في تلك النتائج السيئة.

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والآن نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العدالة والتي تقام ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة النصر والعدالة؟

موعد مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23 هو يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة ؟

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية. يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
النصر - العدالةالأربعاء 21 ديسمبر 2022
21:00 السعودية، 20:00 مصر		SSC
شاهد VIP		مرسول بارك

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