نجح النصر في الفوز على نظيره أبها بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23، وصعد "العالمي" للمركز الثالث، وباتت الجماهير النصراوية تتطلع إلى المباراة القادمة.
سجل ثلاثية النصر في مرمى أبها كل من لويس جوستافو في الدقيقة الخامسة وسلطان الغنام في الدقيقة 49 قبل أن ينهي أيمن يحيى كل شيء بالهدف الثالث في مرمى فريق المدينة الساحلية.
ارتقى النصر إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة خلف المتصدر الشباب بخمس نقاط والوصيف التعاون بنقطة واحدة فقط.
المباراة القادمة للنصر ستكون أمام العدالة يوم الحادي عشر من أكتوبر ويطمح من خلالها النصراويون لمواصلة الضغط على الشباب والتعاون والمنافسة بقوة على دوري روشن، خصوصًا أن الشباب تنتظره مباراة قوية للغاية أمام الهلال الساعي بدوره إلى التدارك.
جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة
العدالة بدوره يسعى لتحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23، وهو الذي يحتل المركز الحادي عشر في لائحة المسابقة.
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة النصر والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة النصر والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على ملعب جامعة الملك سعود.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.
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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.
كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والعدالة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - العدالة
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، 19:30 السعودية، 18:30 مصر.
SSC
جامعة الملك سعود
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