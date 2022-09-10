موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الباطن نادي النصر في ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2022-2023.
حقق النصر فوزه الثاني هذا الموسم على ضمك في الجولة السابقة، ورفع رصيده إلى 6 نقاط وصعد للمركز السادس في جدول الترتيب.
أما نادي الباطن فقد خسر مبارياته الثلاث السابقة من الشباب والفتح والاتفاق على التوالي، ليقبع في قاع الترتيب دون أي نقطة.
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة النصر والباطن؟
موعد مباراة النصر والباطن، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الخميس 15 سبتمبر 2022، على ملعب نادي الباطن.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت السعودية، 5:40 بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.
كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والباطن عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
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المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الباطن - النصر
الخميس 15 سبتمبر 2022،
SSC
ملعب نادي الباطن
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