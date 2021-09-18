موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
يحل نادي الباطن ضيفًا على نادي النصر على ملعب مرسول بارك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2021-22.
خسر النصر في مباراته الأخيرة من الاتحاد على ملعبه ووسط جماهيره بالأربعة، فتوقف رصيده عند النقطة السادسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي.
أما الباطن فقادم من تعادل سلبي مع الطائي، وهو التعادل الثاني له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، ويحتل السماوي المركز 13 برصيد 5 نقاط.
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جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟
متى مباراة النصر القادمة؟
موعد مباراة النصر القادمة ضد الباطن هو يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقيت السعودية، 5:25 بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن؟
يمكنك مشاهدة مباراة النصر والباطن مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.
كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|النصر - الباطن
|الخميس 23 سبتمبر 2021،
18:25 السعودية، 17:25 مصر
|شاهد VIP
|مرسول بارك