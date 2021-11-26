موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة
في مباراة مؤؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري السعودي، يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نادي الطائي في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.
نجح النصر في الفوز بالمباراة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي كانت الكلاسيكو ضد الأهلي، وأنهاها العالمي بهدفين لهدف، ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة.
نادي الطائي يعاني الأمرين هذا الموسم منذ صعوده لدوري المحترفين، فبعد خوضه 11 لقاء حتى الآن، فاز في 3 فقط وتعادل في واحد وخسر 7، ليقبع في قاع جدول ترتيب الدوري السعودي بعشر نقاطٍ فقط.
اختيارات المحررين
- عام على رحيل الأسطورة | "دييجو مارادونا" .. رحلة عميقة في عالم الأرجنتيني الساحر والأليم
- بكاء مورينيو ودموع تشافي .. وداعيات رومانسية من الأندية لمدربيها
- ميسياس .. رحلة البرازيلي من عامل توصيل ثلاجات والدرجة الرابعة لمنقذ ميلان بدوري الأبطال!
- أحدهم بكرش والآخر بسان مارينو .. آخر فريق لإنتر عبر مجموعات دوري الأبطال، أين هم الآن؟
جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر الطائي المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة.
متى مباراة النصر القادمة؟
موعد مباراة النصر ضد الطائي المؤجلة هو يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 3:25 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:25 بتوقيت القاهرة.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي؟
تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC، والتي تتواجد أيضًا على شاهد بتقنيتي HD و SD.
يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة النصر والطائي ععلى النسخة العربية من جول، والذي يسبق الصافرة بحوالي نصف ساعة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الطائي - النصر
الجمعة 10 ديسمبر 2021،
SSC
ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد