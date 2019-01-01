موعد مباراة النصر ضد ضمك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة بعد الانتصار الساحق على العدالة بثلاثية نظيفة، حيث سيلتقي مع ضمك في كأس خادم الحرمين، وما هي القنوات الناقلة..

لم يجد النصر صعوبة في تحقيق فوز ساحق على مضيفه العدالة بثلاثية نظيفة، ليواصل تربعه على عرش صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولكن من أجل مواصلة النتائج المميزة سيكون لزامًا على العالمي أن يُحقق انتصارًا على خصمه المقبل، ضمك، والذي سيلتقي معه مساء الإثنين 24 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 27 ربيع الآخر 1441 هجريًا على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في إطار دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ضمك يعيش موسمًا صعبًا هو الآخر، حيث يقبع في المركز قبل الأخير، وهو آتٍ من هزيمة كبيرة على يد الأهلي، والذي ينافس النصر حاليًا على صدارة الدوري إلى جانب الهلال.

المباراة ستكون فرصة للنصر من أجل مواصلة الأداء المميز للغاية الذي يظهر في الآونة الأخيرة من كتيبة المدرب فيتوريا، وفي نفس الوقت مواصلة السعيّ في سبيل التتويجات المختلفة من خلال إعادة لقب الكأس إلى الخزائن النصراوية.

الآن نتعرف على موعد مباراة النصر ضد ضمك والقنوات الناقلة.

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موعد مباراة النصر ضد ضمك والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ضمك - النصر الأمير سلطان بن عبد العزيز الإثنين 24 ديسمبر 2019،

27 ربيع الآخر 1441،

15:40 بتوقيت السعودية، 14:40 بتوقيت مصر السعودية الرياضية

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

سيعود للنصر للثلاثي الدولي سلطان الغانم ويحيى الشهري وفراس البريكان بعد انتهاء بطولة كأس الخليج، ليكون بذلك فالفريق مكتمل الصفوف.

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صـور من تدريبات #العالمي اليوم السبت pic.twitter.com/2bUlSIABh9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 21, 2019

ويتوقع أن يعتمد فيتوريا على طريقته المعتادة (4-2-3-1) حيث يتواجد جونز في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي مكون من نايف الماس ومايكون وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد، مع بيتروس وعبد الله الخيبري في منتصف الميدان خلف ثلاثي هجومي مكون من نور الدين أمرابط وجوليانو وأحمد موسى وأمامهم النجم الأول عبد الرزاق حمدالله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد

بيتروس - عبد الله الخيبري

نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى

عبد الرزاق حمدالله

الغيابات والتشكيل المتوقع لضمك

لن يفتقد ضمك لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الأهلي ، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

من المتوقع أن يبدأ نور الدين بن زكري بتشكيلة (4-2-3-1) مع الدفع بشمس الدين رحماني في حراسة المرمى ومن أمامه خط دفاعي يقوده ماجد هزازي ومنتصف ملعب يتصدره زيزنهو ومحسن ياجور كمهاجم صريح.



التشكيل | 4-2-3-1

شمس الدين رحماني

ماجد هزازي - باباكار سار - جورجي فيليبي - حمد الجيزاني

محمد أبو سبعان - سامي النعجي

زكريا حدراف - زيزينهو - عبد الوهاب جعفر

محسن ياجور